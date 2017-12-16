Kadınlara yaptıklarıyla serveti kazandı... Fuhuş baronu gözaltında
Kadınlara yaptıklarıyla serveti kazandı... Fuhuş baronu gözaltında
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: ''Yarın bekleniyor...''
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: ''Yarın bekleniyor...''
Ünlü giyim devi mağaza kapatacak !
Ünlü giyim devi mağaza kapatacak !
Okuldaki kermes hastanede bitti: 40 öğrenci hastanelik oldu
Okuldaki kermes hastanede bitti: 40 öğrenci hastanelik oldu
Bacakları olmayan küçük kızı bir de şimdi görün
Bacakları olmayan küçük kızı bir de şimdi görün
Sosyal medya zenginlerinin sırları ifşa oldu
Sosyal medya zenginlerinin sırları ifşa oldu
Bankadan kredi çekmek yerine kendisi yaptı !
Bankadan kredi çekmek yerine kendisi yaptı !
Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla şoke oldu !
Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla şoke oldu !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Aralık 2017 13:16

Okuldaki kermes hastanede bitti: 40 öğrenci hastanelik oldu

İzmir'de en az 40 öğrenci, evden getirilen çiğköfteden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Okuldaki kermes hastanede bitti: 40 öğrenci hastanelik oldu
A+ A-

İzmir'in Selçuk ilçesinde en az 40 ilkokul öğrencisi, evden getirilen çiğ köfteyi yiyerek zehirlendi. Öğrenciler ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay sonrası çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı

Öte yandan İzmir Kantinciler Odası Başkanı Habib Sak okulda kermes yapıldığını iddia ederek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Okullarda kermes yapılmasın' derken ne yazık ki bazı okullar bu yazıyı dinlemiyor. Çocuklarınızı kantinlerden beslenmeye yönlendirin" dedi.

BİR VELİ OKULA GETİRDİ

Olay dün saat 12.00 sıralarında Selçuk 8 Eylül İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre velilerin evden getirdiği yemeklerle kermes yapılan okulda, çocuklar bir velinin yaptığı çiğ köfteyi yedi. Çiğ köfteyi yiyen çocuklarda bulantı ve kusma belirtisi ortaya çıkınca okula 112 ekipleri çağrıldı. Bulantı ve kusmanın en az 40 çocukta görülmesi üzerine okula çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Çocuklar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına çocukların yaklaşık 30'u taburcu olurken geri kalanının da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

kermes , çiğköfte , okul , hastane , çocuk , zehir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM