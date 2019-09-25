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  3. 25 Eylül 2019 10:44

Okuldaki skandala açıklama geldi

İzmir'de bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiaları üzerine İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Okuldaki skandala açıklama geldi
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada, bir okul müdürünün öğrencisine şiddet uyguladığına dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir."

AA

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