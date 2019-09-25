Okuldaki skandala açıklama geldi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada, bir okul müdürünün öğrencisine şiddet uyguladığına dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir."