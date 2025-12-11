Okuldaki ''Yerli Malı Haftası'' etkinliği hastanede bitti: 40 öğrenci zehirlendi

  1. Anasayfa
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okulda ''Yerli Malı Haftası'' etkinliğinde tükettikleri yiyeceklerden zehirlenen 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesindeki Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliği sırasında bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri baş gösterdi. Durumun hızla kötüleşmesi üzerine okul yönetimi, vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarın hemen ardından kısa sürede okula intikal eden sağlık ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahaleyi sınıflarda gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 öğrenci, tedbir amacıyla ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

"Öğrencilerin sağlık durumu iyi, yetkililer hastaneye koştu"

Hastane yetkililerinden alınan son bilgilere göre, zehirlenme şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı gözetim altında tutuldukları öğrenildi. Olayın duyulmasının hemen ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi gören öğrencilerin sağlık durumları hakkında doktorlardan detaylı bilgi aldı. Yaşanan üzücü olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlatıldı.

