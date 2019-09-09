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  3. 09 Eylül 2019 08:32

Okullar bugün açılıyor: İşte trafikte son durum

2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen bugün ders başı yapıyor. İBB Trafik Uygulaması'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 08:20 itibariyle %45 seviyesinde.

Okullar bugün açılıyor: İşte trafikte son durum
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İstanbul'da bugün öğrenciler ders başı yapıyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de sabah erken saatlerden itibaren yollara çıktı.


İBB Trafik Uygulaması'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.23 itibariyle %45 seviyesinde. 

İstanbul'da öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ve jandarma trafik ekiplerince denetlendi.

Denetimlerde, araç sürücüleri ve hosteslerin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi.

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