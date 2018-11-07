Okullarda 10 Kasım tartışması !

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü olan 10 Kasım'ın bu yıl hafta sonuna gelmesi nedeniyle Milli Eğitim'in okullardaki anma törenini 12 Kasım Pazartesi'ye 'çektiği' ortaya çıktı. Eğitim-İş Sendikası, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatına ilişkin anma programlarının 10 Kasım günlerinde 09.05’te saygı duruşu ile yapılması gerektiği açıktır. Buna rağmen neden anma töreni 12 Kasım olarak belirlendi" diye sordu.



Konya Valiliği tarafından oluşturulan ’10-16 kasım Atatürk anma haftası komitesi’ Konya’da bulunan okulların 10 Kasım Atatürk’ü anma törenini 12 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirmesine karar verdi. Karar, kentteki okullara da gönderilen resmi yazıyla duyuruldu.

Komitenin yazısında şu ifadelere yer verdi:

1-Büyük Önder Atatürk; Ölümünün 80. Yıldönümü olan 10 Kasım 2018 Cumartesi günü ve 10-16 Kasım 2018 tarihleri arasındaki ‘Atatürk Haftası’ süresince düzenlenecek olan programlarla İlimizdeki bütün ilköğretim ve ortaöğretim okullarımızda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımı ile anılacaktır.

2-İlçe milli eğitim müdürlüklerince okullarda 10-16 Kasım 2018 tarihleri arasında ‘Atatürk Haftası’ süresince düzenlenecek olan programların icrası takip edilecektir.

3-İlimiz okullarında anma programı 12 Kasım 2018 Pazartesi günü yapılacaktır.

4-Okullar bünyesinde ‘Atatürk’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları yapılacaktır.

5-Okullarda ‘Atatürk ve Milli Mücadele’, ‘Atatürk ve Cumhuriyet’, ‘Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi’ konuları ilgili ders öğretmenleri tarafından önemle işlenecektir.

6-Okullarda yayınlanan gazete ve dergilerin Kasım ayı sayıları, ‘Atatürk Özel Sayısı’ olarak çıkarılacaktır.

“10 KASIM’DA HİÇBİR OKULDA TÖREN OLMAYACAK”

Konya Valiliği tarafından oluşturulan komitenin okullara gönderdiği yazıyla ilgili Sozcu.com.tr’ye açıklama yapan Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit,

“Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne 95 yıl geçti. Fakat AKP iktidarı Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını itibarsızlaştırma politikalarından vazgeçmedi. Bunun son örneğinin ilimizde bu yıl yapılacak olan 10 Kasım anma törenlerinde yaşıyoruz. 10 Kasım’da hiçbir okula anma töreni olmayacak. Sadece bir tiyatro sahnesinde ve ilçemizde bulunan Atatürk anıtının önünde tören yapılacak oraya da belli öğrenci ve öğretmenler gidecek.” diye konuştu.

Her yıl 10 Kasım’da saat 09.05’e okullarda gerçekleştirilen anmanın bu yıl 12 Kasım’a alınmasının tek amacının öğrencilerden Atatürk sevgisinin silinmek istemesi olduğunu düşündüğünü belirten Yiğit, “Biz bu konuyla ilgili valiliğe yazı gönderdik ancak bir cevap geleceğini sanmıyoruz. Eğitim-İş, Cumhuriyet’in değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, çocuklara öğretmeye devam edecektir. Umarım Milli Eğitim Bakanlığı ve Konya Valiliği yapmayı planladığı bu yanlış uygulamadan vazgeçer.” dedi.

SADECE KONYA DEĞİL TÜM YURT!

Okullardaki 10 Kasım anmasının sadece Konya’da değil tüm yurtta 12 Kasım olarak ayarlandığı ortaya çıktı.

EĞİTİM-İŞ VALİLİĞE SORDU

Eğitim-İş Sendikası konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Ata'mızın ebediyete intikalinin 80. Yılında yapılacak anma programlarına ilişkin olarak 10 Kasım 2018 gününün Cumartesi(hafta tatili) ne denk gelmesi Selçuklu, Karatay, Meram ilçelerindeki okullarımızda 12 Kasım 2018 Pazartesi günü anma programı yapılacağı bilgileri sendikamıza ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına ilişkin anma programlarının 10 Kasım günlerinde 09.05'te saygı duruşu ile yapılması gerektiği açıktır. Buna rağmen okullarda yapılması gereken anma törenlerinin gün ve saatinin değiştirilmesine yönelik bir uygulamaya gidilmesine neden ihtiyaç duyulduğu hususunda sendikamızın bilgilendirilmesini talep ederiz.”