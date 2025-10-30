  1. Anasayfa
Okullarda 29 Ekim Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Cumhuriyet’in 102. yılı, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yurdun her köşesindeki okullarda düzenlenen törenler, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle renkli ve duygusal anlara sahne oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren bayraklarla donatılan okul bahçelerinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya geldi. Programlar, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Ardından öğrenciler, Türkçe ve İngilizce hazırladıkları gösterilerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyet’in değerlerini andı.

Her Yerde Aynı Coşku: Şiirler, Marşlar, Tiyatrolar

İstanbul’dan Hakkâri’ye, Edirne’den Mersin’e kadar tüm illerde okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler sahne aldı.

Bazı okullarda mini tiyatro gösterileriyle Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Cumhuriyet’in ilanı canlandırılırken, bazı okullarda ise İngilizce skeçler ve koro performansları dikkat çekti.

Ankara’daki birçok okulda “Cumhuriyet Yürüyüşü” düzenlenirken, İzmir’de öğrenciler deniz kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyledi. Doğu Anadolu’daki okullarda ise geleneksel halk oyunlarıyla kutlamalar renklendi.

 Öğrencilerden Anlamlı Mesajlar

Kutlamalarda öğrenciler, “Atatürk olmasaydı biz olmazdık”, “Cumhuriyet bizim geleceğimizdir” ve “Proud to be part of this great nation” yazılı pankartlar taşıdı.
Bazı okullarda öğrenciler, kendi yazdıkları şiirleri okurken, Atatürk’ün sözlerini İngilizce olarak seslendirdi.

 “Cumhuriyet Bizim En Büyük Emanetimizdir”

Pek çok okulda yapılan konuşmalarda Cumhuriyet’in önemi vurgulandı. Okul müdürleri ve öğretmenler, Atatürk’ün gençliğe olan güvenine dikkat çekerek şu mesajı verdi:

“Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en büyük emanettir. Bu emaneti koruyacak olan da siz sevgili gençlersiniz.”

Kapanış 10. Yıl Marşı ile Yapıldı

Kutlamalar, tüm öğrencilerin hep bir ağızdan söylediği 10. Yıl Marşı ile son buldu. Öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla oluşturduğu kalp ve ay-yıldız figürleri, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Yurdun Her Köşesinde Tek Ses: “Yaşasın Cumhuriyet!”

Türkiye’nin her ilinde aynı coşku hâkimdi. Sosyal medyada paylaşılan kutlama görüntüleri binlerce beğeni aldı. Kimi okul bahçelerinde çocuklar Atatürk’ün fotoğrafını havaya kaldırarak “Yaşasın Cumhuriyet!” diye haykırırken, kimileri kortej yürüyüşlerinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

Cumhuriyet’in 102. yılı, bir kez daha tüm Türkiye’ye Atatürk’ün mirasının ne kadar güçlü ve canlı olduğunu hatırlattı.

Haber: Banu Toraman

