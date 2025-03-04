  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Okullarda Hadis-i Şerif ezberleme yarışması düzenlenecek

Okullarda Hadis-i Şerif ezberleme yarışması düzenlenecek

Okullarda Hadis-i Şerif ezberleme yarışması düzenlenecek
Güncelleme:

İstanbul Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ataşehir Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, Ensar Vakfı ile ortaokullarda ortaklaşa bir hadis yarışması düzenlemeye hazırlanıyor.

İstanbul Ataşehir'de Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Ataşehir Müftülüğü ve Ensar Vakfı ortaokullararası ödüllü Hadis-i Şerif ezberleme ve öykü yazma yarışması düzeniyor.

“Sevgili Peygamberim Mesajını Aldım” adı altında düzenlenen yarışmaya ilişkin broşürlerin ilçede bulunan tüm ortaokullara dağıtıldığı öğrenildi.

Yarışma sonucunda ise öğrencilere çeşitli ödüller verileceği aktarıldı.

“Ortaokullararası ödüllü Hadis-i Şerif Ezberleme ve Öykü Yazma Yarışması” yazılı broşürde ise katılacak 10 ila 14 yaş aralığındaki öğrencilerin sorumlu tutulduğu 25 hadis yer aldı.

İlçedeki ortaokullara dağıtılan broşüre göre öğrencilerin sorumlu tutulduğu hadislerin bir kısmı ise şu şekilde:

• “Kalbinde Kuran’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.”

• “Kim iman ederek ve mükâfatını sadece Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”

• “Hiçbir kul -kıyamet gününde- ömrünü nerede tükettiği, ilmiyle ne gibi işler yaptığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı, vücudunu nerede yıprattığı sorulmadıkça yerinden kıpırdayamaz.”

İşte ödüllü Hadis-i Şerif Ezberleme ve Öykü Yazma yarışmasının afişi:

İstanbul Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ataşehir Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, Ensar Vakfı ile ortaokullarda ortaklaşa bir hadis yarışması düzenlemeye hazırlanıyor.

 

Birgün

Etiketler ödüllü hadis-i şerif yarışması ödüllü hadis-i şerif ezberleme öykü yazma yarışması ensar vakfı ataşehir istanbul ortaokul Ataşehir Kaymakamlığı Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Ataşehir Müftülüğü ensar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yarısı bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısı: ''Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim'' Yarısı bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısı: ''Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim'' Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı Antalya'da düşen yıldırım apartmanı delip geçti! Antalya'da düşen yıldırım apartmanı delip geçti! Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.. Bu fırsat kaçmaz! Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.. Bu fırsat kaçmaz! Koşun depoları doldurun! Okan Buruk'tan canlı yayında çarpıcı açıklama ''İstifa diyen Fenerbahçelidir!'' Okan Buruk'tan canlı yayında çarpıcı açıklama ''İstifa diyen Fenerbahçelidir!'' İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma Genç bir kadın İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kayboldu! Genç bir kadın İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kayboldu! Wanda Nara'dan Mauro Icardi hakkında skandal suçlama! Wanda Nara'dan Mauro Icardi hakkında skandal suçlama! Bahar geri geldi: Termometreler 24 dereceyi gösterecek! Bahar geri geldi: Termometreler 24 dereceyi gösterecek! Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi
Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor Sırrı Süreyya Önderden, Erdoğan, Bahçeli, Özel ve Öcalan için dikkat çeken açıklamalar Sırrı Süreyya Önderden, Erdoğan, Bahçeli, Özel ve Öcalan için dikkat çeken açıklamalar Son Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu Son Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu Ankara Valiliği'nden apartmanlardaki kedi ve köpeklere kota kararı! Ankara Valiliği'nden apartmanlardaki kedi ve köpeklere kota kararı! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı Trump dediğini yaptı; tüm piyasaları saracak imza Trump dediğini yaptı; tüm piyasaları saracak imza Son düdük çaldı, sahanın içi bir anda savaş yerine döndü! Son düdük çaldı, sahanın içi bir anda savaş yerine döndü!