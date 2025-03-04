Okullarda Hadis-i Şerif ezberleme yarışması düzenlenecek

İstanbul Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ataşehir Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, Ensar Vakfı ile ortaokullarda ortaklaşa bir hadis yarışması düzenlemeye hazırlanıyor.

İstanbul Ataşehir'de Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Ataşehir Müftülüğü ve Ensar Vakfı ortaokullararası ödüllü Hadis-i Şerif ezberleme ve öykü yazma yarışması düzeniyor.

“Sevgili Peygamberim Mesajını Aldım” adı altında düzenlenen yarışmaya ilişkin broşürlerin ilçede bulunan tüm ortaokullara dağıtıldığı öğrenildi.

Yarışma sonucunda ise öğrencilere çeşitli ödüller verileceği aktarıldı.

“Ortaokullararası ödüllü Hadis-i Şerif Ezberleme ve Öykü Yazma Yarışması” yazılı broşürde ise katılacak 10 ila 14 yaş aralığındaki öğrencilerin sorumlu tutulduğu 25 hadis yer aldı.

İlçedeki ortaokullara dağıtılan broşüre göre öğrencilerin sorumlu tutulduğu hadislerin bir kısmı ise şu şekilde:

• “Kalbinde Kuran’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.”

• “Kim iman ederek ve mükâfatını sadece Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”

• “Hiçbir kul -kıyamet gününde- ömrünü nerede tükettiği, ilmiyle ne gibi işler yaptığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı, vücudunu nerede yıprattığı sorulmadıkça yerinden kıpırdayamaz.”

İşte ödüllü Hadis-i Şerif Ezberleme ve Öykü Yazma yarışmasının afişi:

Birgün