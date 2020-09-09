Okullarda hava kalitesine dikkat

2020-2021 eğitim-öğretim dönemi uzaktan eğitimle başladı, okulların açılışı ise Eylül ayına ertelendi. Çocukların yeterli havalandırılmayan, kalabalık sınıflarda bir arada olmasının bakteri ve virüslerin yayılmasına neden olabileceğini hatırlatan Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, okulların hava kalitesinin virüs, bakteri ve toz gibi hava kirletici ortamdan temizleyen hava temizleme dolaplarıyla artırılabileceğine dikkat çekti.

Yaz tatili sona erdi, öğrenci ve velileri okulların açılıp açılmayacağı telaşı sardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitimle başlayan yeni dönemde, okulların açılışı için salgının seyrine bakılacağını ifade etmişti. Çocukların, özellikle de pandemi henüz tam olarak kontrol altına alınmamışken, kapalı ve kalabalık ortamlarda bir arada bulunmasının pek çok risk faktörünü de beraberinde getirdiğini söyleyen Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, okul gibi sirkülasyonu yoğun, kalabalık iç ortamlarda hava kalitesinin önemine işaret etti.