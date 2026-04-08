  3. Okullarda Milli takımımızın için marş yarışması başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Dünya Kupası heyecanı şimdiden başladı! Bakan Yusuf Tekin, hem sınav tarihlerindeki kritik değişikliği hem de Milli Takım için başlatılan dev organizasyonu duyurdu. Güzel Sanatlar Liseleri’ndeki binlerce genç yetenek, artık sadece dersleri için değil, Milli Takım’ın zafer marşları için de ter dökecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile el ele vererek eğitim camiasını heyecanlandıracak bir projenin startını verdi.

Bakan Tekin, Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Liseleri arasında Milli Takım’a özel marş yarışması başlatıldığını açıkladı.

"20 Bin Öğrenci Milli Ruhla Besteleyecek"

Türkiye genelindeki 105 Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören yaklaşık 20 bin öğrencinin bu sürece dahil olacağını belirten Tekin, "TFF Başkanımızla konuştuk, rızasını aldık. Müzik öğretmenlerimiz ve yetenekli öğrencilerimiz, Milli Takım maçlarını izlerken hep bir ağızdan söylenecek o marşı yapabilir miyiz diye bir yarışma başlattık. Dereceye giren ekibi maça götürebiliriz" dedi. Bakan ayrıca, ünlü sanatçıların da bu liselere destek vererek projeye katkı sağlayabileceğini vurguladı.

LGS tarihinin değiştirilmesi

Bakan Tekin’in açıklamalarındaki bir diğer önemli başlık ise sınav takvimi oldu. Milli Takım’ın Romanya ve Kosova galibiyetlerinin ardından Dünya Kupası vizesi alması, sınav tarihlerini de etkiledi.

14 Haziran sabahı saat 07.00’de oynanacak ilk Dünya Kupası maçı nedeniyle sınav saatinde düzenlemeye gidildiğini belirten Tekin süreci şöyle anlattı:

"Bir baktık ki 14 Haziran sabahı maçımız var. Hemen arkadaşları aradım; hukuken ve teknik olarak engel yoksa çocuklarımız maçı rahat rahat seyretsin, aileleriyle bu heyecanı yaşasınlar diye sınavı bir gün önceye aldık."

Sokak ortasında inanılmaz kavga: ''Eteğinin altından 2 silah çıkardı, sıkmaya başladılar''
Sokak ortasında inanılmaz kavga: ''Eteğinin altından 2 silah çıkardı, sıkmaya başladılar''
30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi!
30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi!
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi!
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi!
İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı
İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı
Belediyeye ait mağazaya kurşun yağdırdılar! Şüphelinin kimliği şoke etti
Belediyeye ait mağazaya kurşun yağdırdılar! Şüphelinin kimliği şoke etti
Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu
Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu
Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda!
Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda!
İstanbul'da büyük kesinti: Binlerce hane elektriksiz kalacak
İstanbul'da büyük kesinti: Binlerce hane elektriksiz kalacak
Etiketler milli eğitim bakanı yusuf tekin meb LGS sınav tarihi Güzel Sanatlar Liseleri marş yarışması milli takım Dünya Kupası 2026 milli takım için marş yarışması
Piyasalarda ateşkes baharı! Petrol çakıldı, altın, gümüş ve Bitcoin zirveye koşuyor! Piyasalarda ateşkes baharı! Petrol çakıldı, altın, gümüş ve Bitcoin zirveye koşuyor! ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes kabul edildi ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes kabul edildi 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi! 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi! İstanbul trafiğinde eli bıçaklı trafik teröristi bir motosiklet sürücüsünü bıçakladı! İstanbul trafiğinde eli bıçaklı trafik teröristi bir motosiklet sürücüsünü bıçakladı! İstanbul Metrosu'nda intihar! Seferler durdu, istasyon kapatıldı! İstanbul Metrosu'nda intihar! Seferler durdu, istasyon kapatıldı! Akaryakıtta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı! Motorin 85 TL'yi aştı! Akaryakıtta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı! Motorin 85 TL'yi aştı! Gıdada fahiş fiyata suçüstü: Vatandaşa 200 TL'ye satıyorlardı, alım fiyatları şoke etti! Gıdada fahiş fiyata suçüstü: Vatandaşa 200 TL'ye satıyorlardı, alım fiyatları şoke etti! Reytinglerde yükselişe geçen dizide izleyiciyi üzecek ayrılık! Reytinglerde yükselişe geçen dizide izleyiciyi üzecek ayrılık! Ahmet Çakar'dan Göztepe - Galatasaray maçı için skandal iddialar! Ahmet Çakar'dan Göztepe - Galatasaray maçı için skandal iddialar! Survivor'un güzel isminden erkekleri kızdıran sözler: ''Siz basitsiniz, biz zoruz'' Survivor'un güzel isminden erkekleri kızdıran sözler: ''Siz basitsiniz, biz zoruz''
Cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon... Elektronik eşya satışında yeni dönem! Cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon... Elektronik eşya satışında yeni dönem! İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi! İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi! Akılalmaz tapu dolandırıcılığı: Sahte TC kimlik no ile binlerce tapu başkalarına transfer edildi! Akılalmaz tapu dolandırıcılığı: Sahte TC kimlik no ile binlerce tapu başkalarına transfer edildi! Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda! Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda! Emekli uzman çavuş eşini ve bir kızını öldürüp, diğer kızını yaraladıktan sonra intihar etti Emekli uzman çavuş eşini ve bir kızını öldürüp, diğer kızını yaraladıktan sonra intihar etti Osmaniye'de sel felaketinden acı haber! 2 kişi öldü, onlarca ev ve iş yeri kullanılmaz halde! Osmaniye'de sel felaketinden acı haber! 2 kişi öldü, onlarca ev ve iş yeri kullanılmaz halde! Dilan Polat ile Engin Polat birbirine girdi; hakaretler havada uçuştu! Dilan Polat ile Engin Polat birbirine girdi; hakaretler havada uçuştu! İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı Uyuşturucu soruşturmasından gözaltına alınan ünlü isimden çok sert açıkama Uyuşturucu soruşturmasından gözaltına alınan ünlü isimden çok sert açıkama Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu