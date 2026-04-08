Okullarda Milli takımımızın için marş yarışması başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Dünya Kupası heyecanı şimdiden başladı! Bakan Yusuf Tekin, hem sınav tarihlerindeki kritik değişikliği hem de Milli Takım için başlatılan dev organizasyonu duyurdu. Güzel Sanatlar Liseleri’ndeki binlerce genç yetenek, artık sadece dersleri için değil, Milli Takım’ın zafer marşları için de ter dökecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile el ele vererek eğitim camiasını heyecanlandıracak bir projenin startını verdi.

Bakan Tekin, Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Liseleri arasında Milli Takım’a özel marş yarışması başlatıldığını açıkladı.

"20 Bin Öğrenci Milli Ruhla Besteleyecek"

Türkiye genelindeki 105 Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören yaklaşık 20 bin öğrencinin bu sürece dahil olacağını belirten Tekin, "TFF Başkanımızla konuştuk, rızasını aldık. Müzik öğretmenlerimiz ve yetenekli öğrencilerimiz, Milli Takım maçlarını izlerken hep bir ağızdan söylenecek o marşı yapabilir miyiz diye bir yarışma başlattık. Dereceye giren ekibi maça götürebiliriz" dedi. Bakan ayrıca, ünlü sanatçıların da bu liselere destek vererek projeye katkı sağlayabileceğini vurguladı.

LGS tarihinin değiştirilmesi

Bakan Tekin’in açıklamalarındaki bir diğer önemli başlık ise sınav takvimi oldu. Milli Takım’ın Romanya ve Kosova galibiyetlerinin ardından Dünya Kupası vizesi alması, sınav tarihlerini de etkiledi.

14 Haziran sabahı saat 07.00’de oynanacak ilk Dünya Kupası maçı nedeniyle sınav saatinde düzenlemeye gidildiğini belirten Tekin süreci şöyle anlattı:

"Bir baktık ki 14 Haziran sabahı maçımız var. Hemen arkadaşları aradım; hukuken ve teknik olarak engel yoksa çocuklarımız maçı rahat rahat seyretsin, aileleriyle bu heyecanı yaşasınlar diye sınavı bir gün önceye aldık."



