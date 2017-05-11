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  3. 11 Mayıs 2017 23:12

Okulların çevresinde 253 kişi gözaltına alındı

Türkiye'de binlerce okulun etrafında yapılan denetimlerde aranan 253 kişi gözaltına alındı.

Okulların çevresinde 253 kişi gözaltına alındı
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Türkiye genelinde 6 bin 74 okul çevresinde 10 bin 273 polisin katılımıyla düzenlenen, çocukların korunmasına yönelik denetimlerde, aranan 253 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde okulların çevresinde eş zamanlı olarak, çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yapıldı.

 
"Güvenli Okul Güvenli eğitim Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen uygulamaya, asayiş, çocuk, narkotik, terör, trafik, Kaçakçılık ve organize ile özel harekat birimlerinden 3 bin 9 ekipte görevli 10 bin 273 personel katıldı.

Polis ekiplerince, çocukların zararlı alışkanlıklar edinmesinin ve suça sürüklenmesinin engellenmesi amacıyla 6 bin 74 okulun çevresinde yapılan denetimlerde, 43 bin 218 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda aranan 253 şüpheli yakalanırken, 212 kişi hakkında ise çeşitli suçlardan adli ve idari işlem yapıldı.

AA

polis , okul , denetim