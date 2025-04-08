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Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Milyonların gözü MEB'e çevrildi

Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Milyonların gözü MEB'e çevrildi
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Milli Eğitim Bakanlığı, okulların kapanış tarihini 20 Haziran olarak belirlemişti. Ancak 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili nedeniyle yaz tatilinin erkene çekilmesi gündemde.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre okullar 20 Haziran'da kapanacak. Ancak 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili akıllarda soru işareti yarattı. 

Bayram tatilinin kaç gün olacağı henüz bilinmezken, okulların 20 Haziran'da sona erecek olması çok sayıda ailenin mağduriyet yaşamasına neden olacak. 

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte bayramda köy ziyareti yapacak olması ve yalnızca bir haftalık eğitim için yeniden okullara dönmesinin yaratacağı ekonomik maliyetin önüne geçmek isteyen MEB, bu yıl yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kulislerde konuşulanlara göre MEB Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu düzenleme hakkında bir takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması için talimat verdi.

6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı öncesinde okulların 2-6 Haziran haftası itibarıyla sona ermesi planlanıyor. Normal şartlar altında eğitim ve öğretim döneminin son haftasında uygulanan 'sosyal etkinlik haftası' ise sıkışık takvim nedeniyle bu yıl pas geçilecek.

Sözcü

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Etiketler meb milli eğitim bakanlığı eğitim öğretim takvimi
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