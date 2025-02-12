Soğuk ve kar yağışı Türkiye genelinde etkili olurken pek çok ilimizde eğitime 1 gün daha ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilimizde eğitime 1 gün ara verildi.

İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler..

Çorum'da okullara buzlanma tatili

Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim kapsamında Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde kar ve buzlanmadan dolayı eğitim 12 Şubat 2025 günü bir gün tatil edilmiştir. Aşdağul beldemiz, İncesu ve Karahacip köylerimizde taşımalı eğitime devam edilecektir."

İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bugün 9 ilçede eğitime ara verilirken, 12 Şubat Çarşamba günü İstanbul genelinde okulların tatil edilmesine karar verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde 12 Şubat Çarşamba günü tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini bildirdi.

Vali Gül, kamu kurumlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını belirtti.

Vali Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır."

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat 2025 Salı günü için 11 ilçenin 8'inde eğitime kısmi ara verildi. Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde eğitime kısmi ara verilirken, Elbistan ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Etkili olan hava şartları nedeniyle Göksun, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim veren kurumlara bir gün ara verildi.

Andırın, Türkoğlu ve Afşin ilçelerinde eğitimin devam edeceği öğrenildi.

Samsun’da 3 ilçede bazı okullarda eğitime bir gün ara

Samsun’un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı okullarda 12 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Alaçam ilçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle taşıma merkezi okullarımızdan; Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu'nda 12 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Gökçeağaçoymağı ve Yukarıkoçlu Mahallesi’nden gelen taşımalı öğrencilerimiz de aynı gün 1 gün süreyle izinli sayılacaktır.

Asarcık ilçemizde ilçe merkezi dışındaki taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı okullarımızda eğitime 12 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İlçe merkezinde bulunan okullarımıza taşımalı gelen öğrencilerimiz aynı gün bir gün idari izinli sayılacaktır.

Ladik ilçemizde taşıma merkezi olan 80. Yıl İlk/Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu’nda 12 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Yalnızca resmi taşıma yoluyla eğitime devam eden öğrencilerimiz aynı bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

Tekirdağ’ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda Tekirdağ’ın Çorlu, Ergene, Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre, meteoroloji verilerine göre beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Çorlu, Ergene, Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.