Piyasalar tam kapanmanın ilk Pazartesi gününe yükselişle başladı. Türk Lirası'nın dövize karşı değer kaybı sürüyor. Dolar 8,28 TL'den, Euro 9,98 TL'den, Sterlin ise 11,48 TL'den işlem görüyor. Gram altın 473 TL, gümüş ise 6,93 TL seviyesinde. Bitcoin ise 57 bin 876 dolardan işlem görüyor.

Türk Lirası karşısında 2021 yılının ilk gününden bu yana yükselişini sürdüren dövizde tırmanış devam ediyor.

Merkez Bankasının faiz kararının açıklanacağı yeni haftaya da yükselişle başlayan Dolar 8,28 TL'den, Euro 9,98 TL'den, Sterlin ise 11,48 TL'den işlem görüyor. Gram altın 473 TL, gümüş ise 6,93 TL seviyesinde. Bitcoin ise 57 bin 876 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.774 dolardan işlem gören altında, gram altın 467/473, çeyrek altın 758/774, Cumhuriyet altını ise 3.120/3.154 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Enflasyon anketlerine göre yüzde 16.19 olan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) nisan ayında yıllık 17.3'e yükselebilir. Geçen toplantı yüzde 19 olan faiz oranını sabit tutma kararı alan TCMB'nin ise bu toplantıda ne yapacağı merak konusu.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NİSANDA AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu, nisana ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 5,1 azalarak 93,9 değerini aldı.

Buna göre, endeks martta 98,9 iken, nisanda yüzde 5,1 gerileyerek 93,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

MERKEZ'İN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

BITCOIN GELEN GÜZEL HABERLE COŞTU

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin desteğinde 58,000 dolar sınırına kadar yükseldi.

Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından yükselişe geçen Ethereum da 3,000 doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez bir hafta önce yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yeni haftanın ilk gününde yüzde 48'in de altına inerken, Ethereum'un payı da yüzde 15.5'in üzerinde.

Son 24 saat içinde 56,141.91 ve 58,246.42 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.08 artışla 57,902.06 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 11.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 25 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 84.79 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.36 artışla 3,044.43 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 24.42 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 353 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.00 artışla 626.79 dolara yükselilerken, haftalık kazancı yüzde 18.28 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 96.07 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 265.85 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki genel alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca dokuz birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden düşen olmadı.

Toplam 9,531 kripto para biriminin işlem gördüğü 372 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 47.8'ini Bitcoin, yüzde 15.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 123 milyar dolar düzeyindeydi. (Grafik)