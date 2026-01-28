Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu!

ASAL Araştırma Ocak ayı içerisinde 26 ilde gerçekleştirdiği "önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz" anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette birinci sırada Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan yer alırken, katılımcılara herhangi bir ismin verilmediği ankette seçmenlerin söylediği diğer 8 aday ve oy oranları da belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimi kararı almaması durumunda zamanında yapılacak bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa'nın 101. maddesi olan "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmü nedeniyle yeniden aday olamayacak.

Yani Erdoğan'ın yeniden aday olması için ya TBMM Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verecek ya da Anayasa'nın 101'inci maddesi değişecek...

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan yeni Anayasa çalışmalarıyla birlikte "Erdoğan kendisine yeniden aday olmanın yolunu arıyor" yorumları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan "koltuk sevdalısı değilim" açıklaması yaparken, anket firmaları da Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak ASAL Araştırma tarafından 16-24 Ocak tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Ocak 2026 Araştırması" kapsamında katılımcılara herhangi bir isim verilmeden "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

ASAL Araştırma hem bu Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçlarını açıkladı hem de Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık aylarındaki aynı anketin sonuçlarıyla Ocak ayı anketinin sonuçlarını kıyasladı.

Açık uçlu bu soruya seçmenlerin verdiği yanıtlar ise şu şekilde oldu:

▪️ Recep Tayyip Erdoğan :%35.8

▪️ Mansur Yavaş :%20.1

▪️ Ekrem İmamoğlu :%17.5

▪️ Selahattin Demirtaş :%5.2

▪️ Özgür Özel :%4.4

▪️ Müsavat Dervişoğlu :%2.5

▪️ Ümit Özdağ :%2.0

▪️ Fatih Erbakan :%1.5

▪️ Yavuz Ağıralioğlu :%1.0

▪️ Diğer :%4.1

▪️ Fikrim yok/Cevap yok:%5.9

Haber3.com Haber Merkezi