  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu!

Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu!

Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu!
Güncelleme:

ASAL Araştırma Ocak ayı içerisinde 26 ilde gerçekleştirdiği "önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz" anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette birinci sırada Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan yer alırken, katılımcılara herhangi bir ismin verilmediği ankette seçmenlerin söylediği diğer 8 aday ve oy oranları da belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimi kararı almaması durumunda zamanında yapılacak bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa'nın 101. maddesi olan "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmü nedeniyle yeniden aday olamayacak.

Yani Erdoğan'ın yeniden aday olması için ya TBMM Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verecek ya da Anayasa'nın 101'inci maddesi değişecek...

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan yeni Anayasa çalışmalarıyla birlikte "Erdoğan kendisine yeniden aday olmanın yolunu arıyor" yorumları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan "koltuk sevdalısı değilim" açıklaması yaparken, anket firmaları da Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak ASAL Araştırma tarafından 16-24 Ocak tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Ocak 2026 Araştırması" kapsamında katılımcılara herhangi bir isim verilmeden "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

ASAL Araştırma hem bu Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçlarını açıkladı hem de Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık aylarındaki aynı anketin sonuçlarıyla Ocak ayı anketinin sonuçlarını kıyasladı.

Açık uçlu bu soruya seçmenlerin verdiği yanıtlar ise şu şekilde oldu:

ASAL Araştırma Ocak ayı içerisinde 26 ilde gerçekleştirdiği "önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz" anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette birinci sırada Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan yer alırken, katılımcılara herhangi bir ismin verilmediği ankette seçmenlerin söylediği diğer 8 aday ve oy oranları da belli oldu.

▪️ Recep Tayyip Erdoğan :%35.8
▪️ Mansur Yavaş :%20.1
▪️ Ekrem İmamoğlu :%17.5
▪️ Selahattin Demirtaş :%5.2
▪️ Özgür Özel :%4.4
▪️ Müsavat Dervişoğlu :%2.5
▪️ Ümit Özdağ :%2.0
▪️ Fatih Erbakan :%1.5
▪️ Yavuz Ağıralioğlu :%1.0
▪️ Diğer :%4.1
▪️ Fikrim yok/Cevap yok:%5.9

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka...
Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka...
Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı!
Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek!
Atkıları, bereleri ve eldivenleri hazırlayın! Kar geri geliyor!
Atkıları, bereleri ve eldivenleri hazırlayın! Kar geri geliyor!
Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor!
Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor!
Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi
Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi
Survivor'un güzelinin adaya dönüşü de değişimi de olay oldu
Survivor'un güzelinin adaya dönüşü de değişimi de olay oldu
Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!
Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!
Etiketler anket seçim anketi cumhurbaşkanlığı seçimi anketi cumhurbaşkanı adayı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk Telekom’da 6,3 milyon abonelik hizmeti özelleştiriliyor iddiası yalanlandı Türk Telekom’da 6,3 milyon abonelik hizmeti özelleştiriliyor iddiası yalanlandı Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı Hızlı tren faciasında ölen yolcuların ailelerine rekor tazminat Hızlı tren faciasında ölen yolcuların ailelerine rekor tazminat CHP'nin mitingi öncesi meydanın elektriği kesildi CHP'nin mitingi öncesi meydanın elektriği kesildi Yeni sigara yasakları belli oldu... Gözümüzün önünden silinecek! Yeni sigara yasakları belli oldu... Gözümüzün önünden silinecek! Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! İstanbul'da akılalmaz kafa kafaya kaza anı kamerada... İstanbul'da akılalmaz kafa kafaya kaza anı kamerada... Blok3 isyan etti: ''Bu işin arkasında kim var ? Bedelini ödeyeceksiniz!'' Blok3 isyan etti: ''Bu işin arkasında kim var ? Bedelini ödeyeceksiniz!'' Sosyal medyayı karıştıran ''hamburger vakası'' için Bakanlık devreye girdi Sosyal medyayı karıştıran ''hamburger vakası'' için Bakanlık devreye girdi Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha: 7 çocuk annesi kadını sokak ortasında öldürdü! Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha: 7 çocuk annesi kadını sokak ortasında öldürdü!
Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı hesaplandı! İşte en ucuz kiralık evlerin olduğu ilimiz Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı hesaplandı! İşte en ucuz kiralık evlerin olduğu ilimiz İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı! İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı! Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşini av tüfeğiyle vurup intihar etti! Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşini av tüfeğiyle vurup intihar etti! İki kadın cinayeti arasındaki benzerlik 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı İki kadın cinayeti arasındaki benzerlik 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti'' Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti'' Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü' Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü' Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi! Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi! Hava sıcaklıkları yükseliyor ama... Fırtına, yağmur ve kar geri dönüyor! Hava sıcaklıkları yükseliyor ama... Fırtına, yağmur ve kar geri dönüyor! İBB'nin kreşinde şiddet iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İBB'nin kreşinde şiddet iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı!