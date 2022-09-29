Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar!

İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in paylaştığı video sosyal medyayı salladı.

İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in Twitter hesabından paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaya göre İddiaya göre Nevşehir Çardak Köyü İlköğretim Okulu müdürü, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya sattı. Bir hurdacıda çekilen görüntülerle ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Öte yandan Portrelerin hurdacıya satıldığını gören vatandaşların parasını ödeyerek geri aldıkları öne sürüldü.

'İLK ÖĞRETMEN ATATÜRK'E SON ÖĞRETMEN'İN LAYIK GÖRDÜĞÜ...'

Gökçen Aker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Nevşehir Çardak köyü ilköğretim okul müdürünün, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresinin de bulunduğu tabloları hurdacıya verdiğini gören vatandaşların parasını ödeyerek geri aldıkları iddia ediliyor! İlk öğretmen Atatürk’e son öğretmenin layık gördüğü!… Pes!"