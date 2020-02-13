Olay yaratacak anket sonucu ! Halk hangi ittifağa oy verecek ?

Araştırma şirketi Areda Survey, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Kadraj Türkiye" adlı araştırma raporunun sonuçlarını açıkladı. Araştırma raporunda, "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusuna vatandaşların yüzde 51,1'i Cumhur İttifakı, yüzde 48,9'u ise Millet İttifakı yanıtını verdi.



Araştırma şirketi Areda Survey, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Kadraj Türkiye" adlı araştırma raporunun sonucunu açıkladı. Türkiye gündemiyle ilgili araştırma, ülke genelinde her görüş ve yaş grubundan 2 bin 987 kişiyle yapıldı.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 2,2 FARKLA ÖNDE

Araştırma raporunda vatandaşlara "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların yüzde 51,1'i AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İtitfakı'na oy verirken, yüzde 48,9'u ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na oy vereceğini açıkladı.

MHP VE İYİ PARTİ BARAJ SINIRINDA

Araştırma raporunda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından vatandaşlara bu kez "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırma sonucuna göre, AK Parti yüzde 40,5 oy oranına ulaşırken, CHP yüzde 24,6 oy aldı. Ankette, HDP yüzde 11.6, MHP yüzde 9.0, İYİ Parti yüzde 9.0, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi yüzde 1.7, Ali Babacan'ın kuracağı parti 1.6, Saadet Partisi ise yüzde 0.7 oy aldı. Diğer partilerin oy oranı ise yüzde 1,2 oldu.