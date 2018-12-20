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  3. 20 Aralık 2018 16:19

Öldüğü terminale girdiğinde anlaşıldı

Bursa'da yaşayan ve memleketine giden bir kişi yolcu otobüsünde hayatını kaybetti.

Öldüğü terminale girdiğinde anlaşıldı
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Bursa'da yaşayan ve otobüs şoförlüğünden emekli olan Ahmet Darendeli (64), memleketi Kahramanmaraş'a gitmek için bindiği yolcu otobüsünde hayatını kaybetti.

Bursa'da yaşayan Ahmet Darendeli, dün saat 17.30'da memleketi Kahramanmaraş'a gitmek için bir yolcu otobüsüne bindi. Sabah saat 08.00'de Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giren otobüsteki yolcular indi.

Ancak Darendeli inmedi. Otobüs şoförü Ahmet Darendeli'yi kontrol ettiğinde hareket etmediğini gördü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Terminale gelen sağlık ekipleri, Darendeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Uzun yol otobüs şoförlüğünden emekli olduğu öğrenilen Darendeli'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

kahramanmaraş , ölüm , bursa , yolcu otobüsü
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