Öldürülen teröristlerin kimlikleri belli oldu

Giresun’un Güce ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK’lı iki teröristin son 4 günde birçok kez fotokapan’a yakalandığı ve JÖAK, JÖH ile PÖH ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü operasyonlar sonucu bugün yeniden orman içinde sağlanan sıcak temas sonrası etkisiz hale getirildiği bilgisine ulaşıldı.



Etkisiz hale getirilen PKK’lıların kim oldukları da ortaya çıktı. Öldürülen PKK’lılardan biri Sorej kod adlı PKK’lı olduğu diğerinin ise Berhudan kod adlı PKK’lı terörist olduğu öğrenildi.

Öte yandan JÖAK, JÖH ve PÖH timlerinin son bir haftada bölgede operasyonlarının sürdürdüğü, öldürülen PKK’lılardan bir tanesinin en son 27 Mayıs günü Güce ilçesi kırsalında fotokapana yakalandığı belirlendi.