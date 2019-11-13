Ölen DEAŞ'lıların çocuklarına DNA testi

Türkiye'deki yabancı ülke vatandaşı DEAŞ'lıların tamamının iadelerine ilişkin işlemler hızlandırılırken, ölen DEAŞ'lılarının çocuklarına yönelik de ayrı bir iade süreci işliyor. Edinilen bilgilere göre, bu durumdaki çocukların teslim edilmesi için ilgili ülkelerin DNA testi istedikleri belirtildi. Güvenlik kaynakları “Bir yabancı ülkenin vatandaşı iken ölen DEAŞ'lıların çocukları var. Bunların teslim edilmesi için de süreç işliyor. Ama ülkeler, bu çocukların kendi vatandaşının çocuğu olup olmadığı konusunda DNA testi talep ediyor. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra çocukların da ilgili ülkeye teslimi sağlanacak” dedi.