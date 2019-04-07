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  3. 07 Nisan 2019 12:22

Ölen yavrusunun peşinden kilometrelerce koştu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir ineğin yıldırım çarpması sonucu ölen yavrusunu sürükleyerek gömmeye götüren traktörün arkasından koşup bağırması görenleri duygulandırdı.

Ölen yavrusunun peşinden kilometrelerce koştu
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde hayvan besiciliği yapan Mustafa Karabulut’un ahırına önceki gece yıldırım düştü.

Düşen yıldırım sonucu ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan telef olurken, doğurmak üzere olan bazı hayvanlar da düşük yaptı. Karabulut, telef olan hayvanları ahırdan çıkarttıktan sonra iple traktörün arkasına bağlayıp gömmek için sürükleyerek mahallenin dışına götürdü.

Ölen yavrusunun traktörün arkasına bağlanıp sürüklenerek götürüldüğünü gören anne inekise, koşarak hareket halindeki traktöre yetişti. Yavrusunu kaldırmaya çalışan anne inek, kilometrelerce traktörün arkasından koştu. Bir yandan yavrusunu koklayan anne inek, diğer yandan da bağırarak kalması için çaba harcadı.

 "Annenizin kıymetini bilin"

Cep telefonuyla o duygusal anları videoya çeken Mustafa Karabulut, “Gece ahıra yıldırım düştü. Maalesef 4 büyükbaş hayvanım telef oldu. Bu da bu ineğin danası, anne yüreği, bakın danasını bırakmıyor. Buna göre herkes annesinin kıymetini bilsin. Herkes dikkatli baksın. Bakın arkadaşlar, ana yüreği işte, bakın” ifadelerini kullandı.

Traktörle çekilen hayvanlar mahallenin dışındaki boş bir alana götürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu telef olan hayvanların toplam değerinin ise yaklaşık 25 bin lira olduğu öğrenildi.

İHA

şanlıurfa , traktör , yavru
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