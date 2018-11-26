''Olmayan kriz'' stajyerleri vurdu ! Sırada uzmanlar var

AK Parti hükümetinin sağlıkta tasarrufu hastanelerde staj yapan lise öğrencilerini de vurdu, stajyer öğrencilere ücretsiz verilen yemek bazı hastanelerde kaldırıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre CHP Ordu milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel, “Kötü yönettikleri ekonominin bedelini şimdi de çocuklarımıza ödetmeye kalkıyorlar. Yaptıkları iş yasal da değil. Yoksa, stajyer öğrenci diye başlayıp tüm personele yayılacak bir uygulamanın hazırlığı mı bu” diye sordu.

Ekonomik krizin sağlık sistemine etkileri nedeni ile kamu hastanelerinde görev yapan binlerce sağlık çalışanına döner sermaye katkı paylarının ödenmediği, bazı hastanelerde de stajyer öğrencilerin yemeklerinin kaldırıldığını ortaya çıkmıştı. Bunun son örneği Ordu Fatsa Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Kendisi de doktor olan CHP’li milletvekili Adıgüzel, ücretli hale getirildiği için yemek yiyemeyen stajyer öğrencilerle Fatsa Devlet Hastanesi’ne giderek yemekhanede öğrencilere yemek dağıttı. Hastanelerde staj gören öğrencilerden öğle yemeği için ücret alınmaya başlandığını ve bu durumun diğer hastanelere de yayılmaya başlandığını anlatan Adıgüzel, İstanbul, Ankara, Samsun gibi illerde de benzer durumların yaşandığını anlattı.

BAKANLIK YÖNETMELİĞİ İHLAL EDİYOR

Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğine göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanacağının belirtilmesine karşın stajyer öğrencilere ücretsiz yemek verilmediğini kaydeden Adıgüzel, şunları anlattı: “Ankara, İstanbul, Samsun gibi illerde birçok hastanede yemekler ücretli hale geçti. Ordu’da Fatsa Devlet, Gölköy Devlet ve Ünye Devlet hastanelerinde stajyer lise öğrencilerinin yemekleri kesildi. Maliye Bakanlığı 89. maddeye göre, ‘hastanede çalışan kadrolu personel ve diğer stajyer öğrenciler tüm kesimlere yemekten yararlandırılır’ diyor, ücretli ya da ücretsiz denmiyor, yemekten yararlanabilir diyor. Sağlık Bakanlığı da hastanelere diyor ki ‘biz Maliye Bakanlığı’na sorduk ve görüşe göre ücretli ücretsiz’ demiyor ve inisiyatife göre yemek verilmesi kesiliyor. Hastanelerde staj gören öğrencilerden öğle yemeği için ücret alınmaya başlandı. Kötü yönettikleri ekonominin bedelini şimdi de çocuklarımıza ödetmeye kalkıyorlar. Bu çocuklar geleceğimiz, bunlara yatırım yapmalıyız. Yaptıkları iş yasal da değil. Birbiri ile çelişen iki mevzuat var. Üstelik gelen talimat hukuki içerik bakımından sadece stajyer öğrencileri değil aynı zamanda tüm kadrolu personeli de kapsayacak hükümler barındırıyor. Yoksa, stajyer öğrenci diye başlayıp tüm personele yayılacak bir uygulamanın hazırlığı mı bu? 4 milyon Suriyeliye bakabilen hükümet 40 tane öğrencisine bir öğle yemeği vermekten aciz mi? Şu anda özel hastanelerde bile stajyer öğrenciden yemek için ücret alınmazken kamu hastanesindeki bu uygulama sosyal devlete aykırı olmuştur. Uygulamadan geri adım atılmalı.”