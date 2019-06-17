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  3. 17 Haziran 2019 19:50

Oltayla yakaladı... Tam 2 metre !

Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçelerinde Demirköprü Barajı'nda balık tutan amatör balıkçılar 2 metre boyunda yayın balığı yakaladı. Amatör balıkçılar balığın 40 kilo olduğunu açıkladı.

Oltayla yakaladı... Tam 2 metre !
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Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçelerine kadar uzanan Demirköprü Barajı'nda, amatör balıkçı baba ile oğlu, oltayla 2 metre uzunluğunda, 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Turgutlu'dan Demirköprü Barajı'na uzun yıllardır hobi olarak balık tutmaya giden Murat Sarıkaya (45) ve oğlu Serkan (17), dün saat 11.00'de, oltayla yakaladıkları yayın balığını zor da olsa karaya çıkardı. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 40 kilo ağırlığındaki yayın balığı ile karşılaşan, Turgutlu'da elektrik tesisatçılığı yapan Murat Sarıkaya, "Balık tutmak en büyük hobimiz. Oğlum balığı kenara çekerken oltanın misinası ellerinde kesiklere neden oldu" diye konuştu. 

Yıllardır oğlu ile işten boş kalan zamanlarında Demirköprü Barajı'na balık tutmaya geldiklerini de vurgulayan Murat Sarıkaya, "İlk defa bu kadar büyük balıkla karşılaştık. Artık nasip diyelim. Allah bereket versin, balığı 350 liraya balıkçıya sattım. Evin pazar masrafı çıktı" dedi.

DHA

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