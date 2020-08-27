Ölüm orucundaki Ebru Timtik hayatını kaybetti

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Adil yargılanma talebi ile 238 gündür ölüm orucunda olan avukat arkadaşımız Ebru Timtik'i az önce kaybettik."



NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi. ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti. Adli Tıp Kurumu, ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın cezaevinde kalmalarının uygun olmadığına dair rapor vermişti.