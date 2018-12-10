Ölüm saçacaklardı ! 14 ton ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde sirke fabrikasına düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 14 tonu şişelenmiş 25 ton sahte içki ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde tabelası bulunmayan bir sirke fabrikasında, sahte içki imal edilip piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bir tıra koliler halinde sahte içki yüklendiği sırada operasyon düzenledi.

20 BİN BOŞ ŞİŞE 80 BİN KAPAK

Fabrikada yapılan aramada, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanmış 14 tonu şişelenmiş 11 tonu da şişelenmeye hazırlanmış 25 ton votka, 20 bin boş şişe, 80 bin kapak, 30 bin bandrol, 28 tonluk 4 tank, birer dolum, kapak ve etiket makinesi, 1 ton arıtma tuzu ele geçirildi.

Yapılan araştırma sonucu fabrikanın sirke imal etmek için izinler aldığı ancak fabrikada imal edilen sahte içkilerin bir kısmının turistik yerlere sevk edildiği belirlendi.

FABRİKAYI 23 BİN 600 LİRAYA KİRALAMIŞLAR

Ekipler, adreste bulunan E.G, M.A, Z.D, M.Y, M.E, A.D, E.G, O.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, firari M.D'nin 3 ay önce sirke fabrikasını aylık 23 bin 600 liraya kiraladığını söyledikleri öğrenildi.