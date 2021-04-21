Ölüm sayılarında rekor kırıldı! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre vaka sayılarındaki artış devam ederken günlük ölüm sayısında rekor kırıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 21 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 932 kişinin septomlu, 61 bin 967 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 362 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.