Ölüm sayısında artış! Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada koronavirüs salgınına ilişkin güncel tabloyu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 18 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 312 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 274 oldu.

İŞTE GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 421 bin 935 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. (AA)