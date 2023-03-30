için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ölüme terk edilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Ölüme terk edilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Ölüme terk edilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Güncelleme:

Çanakkale'de Yunan unsurları tarafından terk edilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

TÜRK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 40 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Etiketler Çanakkale Ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Üçlü ilişki'' dehşetinde istenen cezalar belli oldu
Asrın felaketi oyları böyle değiştirdi; işte son seçim anketi sonuçları
Et ve Süt Kurumu uyanıklarına dikkat!
Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor...
Yollar, köprüler, binalar... Her şey yine sular altında
Derbi öncesinde Fenerbahçe'de kriz!
Talihlileri belli oldu, peki ilk Togg ne zaman teslim edilecek ?
Turhan Çömez'den Erdoğan'a: ''Çabuk bana Turhan'ı bulun'' derdin şimdi böyle mi oldu?
Hakan Fidan'a 2'nci kez Erdoğan engeli mi ?
Ünlü yatırım uzmanı Rogers açıkladı: Belirsiz piyasada parasını nasıl koruyor?