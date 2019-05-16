''Ölürüm Türkiyem'' şarkısıyla tanınmıştı ! Oğlunu askere bedelli gönderdi

Ölürüm Türkiyem’ şarkısıyla tanınan Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlunun da Bedelli Askerlik yasasından faydalandığı ortaya çıktı.



Şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlu Ahmet Yıldızdoğan, bedelli askerlik yasasından faydalanarak vatani görevini yapmak üzere Burdur'a gitti.

Mustafa Yıldızdoğan haberi Twitter hesabından duyurdu.

Şarkıcı, oğlunun fotoğrafını yayınlayarak şu notu paylaştı:

"Oğlum Ahmet ve bütün Vatan bekçileri Allah’ıma emanetsiniz. Hiçbirinizin ayağına taş, yanaklarına yaş değdirmesin. Dualarımız bütün Askerlerimize ve Polislerimize...

Mustafa Yıldızdoğan MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" programında AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la beraber şarkı söylemişti.