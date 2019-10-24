Ömer Çelik CHP'li belediyeleri bırakıp o belediyeye baksın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugünkü konuşmasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, “Seçimlerden önce belediyelerden hiçbir işçi atılmayacak diye namus sözü vermişti. Bu sözü kendisine bir kez daha hatırlatıyoruz” sözleriyle eleştirdi.

Gelin görün ki...

İstanbul’da AK Partili Üsküdar Belediyesi’nde 31 Mart yerel seçimleri sonrasında 150 işçi işten atıldı. İşçilerde seslerini duyurabilmek için her Salı belediye binasının önünde, “İşimizi Geri İstiyoruz” diye pankart açarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

İşçiler aynı zamanda sosyal medyada seslerini duyurmak için “Üsküdar Belediyesi’nden Atılan İşçiler” isimli sayfa açtı. Ancak AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen burada yapılan paylaşımlara tahammül edemeyerek işçileri sosyal medya da engelledi.

Engellemeye karşı işçiler, “Hilmi Türkmen bizi haksız, hukuksuz işten attı. Hakkımızı arıyoruz diye bizi engellemiş. Bize atılan iftiralara karşı bir tane bile kanıt sunamazlar. Gerçekler ortada. Biz işimizi geri istemeye devam edeceğiz” dedi.

“TÜRKMEN: 150 DEĞİL 14 İŞÇİ ÇIKARILDI”

Haberturk’te yerel alan haberde, işçilerin belediye önünde eylem yaptığı aktarıldı ancak Habertürk yazarı Esra Boğazlayan işçilerle görüşmek yerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le görüştü.

Esra Boğazlayan, Türkmen’e “150 kişiyi mi işten çıkardınız? Gerekçeniz neydi” diye sordu. Türkmen, “İşten çıkardığımız işçi sayısı söylendiği gibi 150 değil 14. Bu kişilerin bir kısmı işe gelmiyor, işini iyi yapmıyor, savsaklıyor. Mesai arkadaşlarıyla kavga edip huzuru bozanlar var. Aralarındaki 2 kişinin de işe alkollü geldiğini tespit ettik. Üsküdar Belediyesi’nin 3 bin 500 çalışanı var. Son 6 ayda 14 işçi bu saydığım sebeplerle işten çıkarıldı. Siyasi Saiklerle değil, işçilerin işlerini hakkıyla yapmaması nedeniyle bir çıkarma oldu” ifadelerine yer verdi.

“GAZETECİYSENİZ GELİP BİZE DE SORMANIZ GEREKİR”

İşçiler de sosyal medya hesaplarından Habertürk yazarına şöyle seslendi; “İşimizi hakkıyla yapmayıp savsaklıyorsak neden bir tane bile tutanağımız bir tane uyarı cezamız yok. Biz hakkıyla çalıştık emek verdik o belediyede. Bu iftiraları kabul etmiyoruz. Gazeteciyseniz gelip bize de sormanız gerekir.”