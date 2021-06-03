Ömer Çelik müzisyenlere ödenecek destek tutarını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada müzisyenlere 250 milyon TL'ye ulaşan destek verileceğini belirtti.

MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanatçılara mesaj: Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyduğumuzu bilmenizi isteriz.

İşte Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar...

Bizim açımızdan, PKK, YPG, DEAŞ hepsi aynıdır, hepsi insanlığa karşı aynı suçu işlemektedir. TSK, insanı kültürel yapılar ve siviller konusunda en hassas orduların başında gelir. Hedef terör örgütleridir. 8500'den fazla hedef imha edilmiştir. Eren operasyonları 15 ayrı bölgede devam ediyor. DEAŞ'a yönelik olarak birilerinin iddia ettiğinin aksine en güçlü mücadeleyi biz veriyoruz. İnsanlığın düşmanı olan bu terör örgütlerine en ilkeli ve güçlü mücadeleyi veriyoruz. Bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi terör örgütlerini kullanabileceklerini ve bununla bir sonuca varabileceklerini söylüyorlar. Terör örgütlerine destek verenler sadece bu utançla baş başa kalacaktır.

SALGINDA NORMALLEŞME SÜRECİ

Çeşitli tedbirler alınıyor. Yeni bir normalleşme süreci yaşıyoruz. Çeşitli sektörlere desteklerimiz devam ediyor. Müzisyen arkadaşlarımıza seslerini duyduğumuzu bilmenizi isterim. Müzik susmasın sloganı ile destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor. Bugün sanat susmasın, müzik susmasın projelerini parti olarak yakın bir şekilde takip ediyoruz. Destek olunacak listeleri müzik sendikaları karar veriyor. Daha fazlası için gayret ediyoruz. Şimdiye kadar 37 milyon TL destek sağlandı.

İHA VE SİHA'LARA YOĞUN TALEP VAR

Her gün uluslararası basında analizler yer alıyor. İHA ve SİHA'lara yoğun talep var. Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de gemimiz ile etkinlik sağlanacak. Aynı zamanda doğal afetlerde de kullanılabilecek. 200'e yakın firma katkı sağlıyor. Yakın zamanda tamamlanacak.

SIFIR ATIK PROJESİ'NE ÖDÜL

Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde birçok çevre projesi yürütülüyor. En önemlisi bu atık projesi ile ilgili olan mesele. Emine Erdoğan hanımefendiye BM tarafından ödül verildi. Türkiye'nin bu konuda öncülüğü takdir ediliyor.

MARMARA'DA 'DENİZ SALYASI'

Son derece tedirgin edici ve tahammül edemeyeceğimiz bir kirliliğe işaret ediyor. Ortaya çıkan tablo radikal bir şekilde müdahale etmek gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu atık yüzeyden temizlense bile tekrar tekrar ortaya çıkıyor. En yakından takip ettiğimiz meselelerden biridir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yarın bir çalıştay düzenleyecek. Birçok noktadan örnekler alındı. Çok kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Bu hafta sonu çalıştayın sonuçları paylaşılacak. Konuyu yakından takip etmeye devam ediyoruz.

İSRAİL'İN İHLALLERİ

Batı Şeria'da yine bir temel atma töreni görüyoruz. Bunu en şiddetli şekilde kınıyoruz. Batı Şeria'da yasa dışı konutlara son verilmesi gerekiyor.