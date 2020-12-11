Ömer Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Türkiye pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devletidir. Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez.

10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır.

Yunanistan ve GKRY’nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz.