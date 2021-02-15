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  3. 15 Şubat 2021 18:55

Ömer Çelik'tan ABD'nin ''Gara açıklaması''na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan ABD açıklaması utanç verici." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'tan ABD'nin ''Gara açıklaması''na tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin skandal Gara açıklaması için açıklamalarda bulundu.

ABD'NİN AÇIKLAMASI
 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara katliamıyla ilgili "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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