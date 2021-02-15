Ömer Çelik'tan ABD'nin ''Gara açıklaması''na tepki

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin skandal Gara açıklaması için açıklamalarda bulundu.
ABD'NİN AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara katliamıyla ilgili "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol