Ömer Çelik'tan ABD'nin ''Gara açıklaması''na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin skandal Gara açıklaması için açıklamalarda bulundu.

ABD'NİN AÇIKLAMASI



ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara katliamıyla ilgili "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.