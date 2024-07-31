  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ömer Çelik'ten İsraile: Bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir

Ömer Çelik'ten İsraile: Bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir

Ömer Çelik'ten İsraile: Bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir
Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili "İsrail bu suikast ile beraber bir bölge savaşını istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. İsrail hükümeti bir bölge savaşı çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Amerikan Kongresi'nde sorgulanması gereken Netanyahu ayakta alkışlanmıştır. Oradaki her alkış bugünkü suikasta verilen destek olarak ortaya çıkmıştır. Netanyahu 7 Ekim olayları olduktan sonra bölgedeki bütün sınırlar değişecek demişti. Netanyahu ve Hitler'in ekibine benzeyen ekibi dünyada görülmemiş bir soykırıma imza attılar. Bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecek.

"DÜNYA BARIŞININ KİLİDİ ORTADOĞU BARIŞIDIR, ORTADOĞU BARIŞININ KİLİDİ DE FİLİSTİN BARIŞIDIR"

Uluslararası toplumun kayıtsızlığı bu noktaya getirdi. Dünya barışının kilidi Ortadoğu barışıdır, Ortadoğu barışının kilidi de Filistin barışıdır. İsrail bu suikast ile beraber bir bölge savaşını istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. İsrail hükümeti bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir. Bugün artık yeni bir zemine geçilmiştir. İlk gelen bilgilere göre bunun başka bir ülkeden atılan füzeyle gerçekleştirildiği söyleniyor.

"İSRAİL BÖLGE SAVAŞI İÇİN İRADE BEYANI ORTAYA KOYDU"

Dünya barışı önündeki en büyük tehdit Netanhayu hükümetidir. Artık bugün yeni bir faza geçilmiştir. İsrail hükümeti bir bölge savaşı çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur.

"BUGÜN YAPILAN EYLEM BÜTÜN BÖLGE BARIŞINA KARŞI MEYDAN OKUMADIR"

Dünya hastalıklı bir katliamcı çete ile karşı karşıyadır. Bugün yapılan eylem bütün bölge barışına karşı meydan okumadır. Barış isteyen Haniye'nin şehit edilmesi herkesin acısıdır. Ömrünü Filistin davasına adamış Haniye'nin şehit edilmesi sadece Filistin halkının acısı değildir. Haniye, bütün İslam dünyasının şehididir."

Etiketler bölge tehdit İsrail
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı
Çalışanlarına ara zam yapan özel şirketler belli oldu Çalışanlarına ara zam yapan özel şirketler belli oldu Maliye düğmeye bastı: Bir sektöre daha vergi incelemesi Maliye düğmeye bastı: Bir sektöre daha vergi incelemesi 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı Özgür Özel: ''Milletimizi mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum'' Özgür Özel: ''Milletimizi mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum'' Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü