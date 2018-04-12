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  3. 12 Nisan 2018 18:45

Ömer Halisdemir davasında kararın açıklanacağı tarih belli oldu

Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Ömer Halisdemir davasında kararın açıklanacağı tarih belli oldu
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Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, dava hakkındaki nihai kararın 19 Nisan'da açıklanacağını bildirdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması tamamlandı. Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen 30 dakikalık aranın ardından ara kararını açıkladı. Dosyanın karar verilmek üzere incelemeye alınmasına hükmeden heyet, duruşmanın 19 Nisan'a ertelenmesine karar verdi. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İHA

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