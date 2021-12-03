Omicron varyantı iki ülkede daha görüldü

Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Meksika ve Tunus ülkelerinde de görüldü.

Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk Omicron vakasının Güney Afrika kökenli 51 yaşındaki bir kişide tespit edildiği ifade edilerek, hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ve hastanede karantina altına alındığı aktarıldı. Açıklamada, vaka ile temaslı olan kişilerde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve yapılan testlerin negatif çıktığı bildirilerek, vatandaşlar sakin olmaya ve resmi kanallardan bilgi almaya devam etmeye çağırıldı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gattel Ramrez ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Meksika’nın sınırları kapatarak insanların ve ürünlerin giriş çıkışlarını engellemeyi bir çözüm olarak görmediğini belirterek, hastaneye yatış ve ölüm risklerini azaltmak için aşı olmanın gerekliliğine vurguladı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada ise, Omicron’a karşı Meksika’nın sınırlarını kapatmayacağı belirtilmiş, kronik hastalığı olan veya 50 yaş üstü kişiler gibi riskli durumda bulunanların yurtdışı seyahatinden kaçınması istenmişti.

TUNUS'A DA SIÇRADI

Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Tunus’a sıçradı. Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet yaptığı açıklamada, Kongo’dan Türkiye aktarmalı olarak Tunus’a gelen 23 yaşındaki erkek 1 yolcuda Omicron mutasyonu tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu yolcuya Tunus’ta yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını aktaran Mrabet, testin ardından yapılan incelemeler sonucunda yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Yolcunun şu anda karantinada olduğunu belirten Mrabet, Tunus’un mutasyonu tespit etme hızını överek, ülkesinin salgınla ve sonuçlarıyla başa çıkmaya tamamen hazır olduğunu kanıtladığını belirtti.