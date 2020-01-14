Ömür boyu hapis cezası almıştı... Tahliye edildi !

Eski Korgeneral Metin İyidil yargılandığı 15 Temmuz EDOK davasında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre; İyidil'in dosyasını inceleyen istinaf mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu, İyidil hakkında beraat kararı vererek tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, diğer isimler hakkında verilen cezaları onadı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

İyidil daha önce yaptığı savunmada şunları söylemişti:

"Darbe gecesi, darbecilerin verdiği emrin sahte olduğunu söyleyen, buna karşı devletimi, milletimi, Cumhurbaşkanımı korumak için harekete geçen biriyim. Bu hainlerin bana ve aileme kumpas kurduklarını biliyorum. Bu hainlerin darbe planlarını yaptıkları tarihlerde Fas'ta ailemle tatildeydim. Beni iki yıl dinlemişler ve 'bu bizden değildir' diye hakkımda rapor tutmuşlar. Ama tüm bunlara rağmen ben 648 gündür bunlardan olmadığımı ispat etmeye çalışıyorum."

Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, müteahhit Nihat Özdemir’in kayınbiraderi.

İyidil, Personel Başkanlığı dönemindeki faaliyetlerinin yanısıra, GATA’daki usulsüz raporlarda rolü bulunduğu iddialarıyla suçlanmıştı.