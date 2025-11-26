On binlerce mahkuma tahliye yolu göründü! Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor

Covid düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Düzenlemeden yaklaşık 55 bin mahkumun yararlanması bekleniyor.

31 Temmuz 2023’den önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların hüküm kesinleşmesi yerine 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleme tarihi dikkate alınarak koşullu salı verme hakkından yararlanmaları öngörülüyor.

NTV Muhabiri Mustafa Berber'in aktardığı bilgilere göre, Covid 19 döneminde şartlı salıverme ve denetimli serbestlik için 3 sene öngörülmüştü. Ancak o dönemde halihazırda yargılaması devam eden kişiler bundan yararlanamamıştı. Bu başlık, ilk etapta Mayıs ayında gündeme gelmişti.

Eğer Meclis'te son düzenlemede bir değişiklik olmazsa; taslak içinde yer alan başlığa göre 31 temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler, bu suç nedeniyle yargılama yargıdan dolayı aksayanlar için böyle bir kolaylık sağlanacak. 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilmenin önü açılacak.

BAKAN TUNÇ ÇALIŞMALARIN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. ve 12. yargı paketleriyle ilgili çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Bakan Tunç, “11. Yargı Paketiyle; ceza adaleti sistemini güçlendirmeye, yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin gündemine arz etmeyi planlıyoruz. 12. Yargı Paketiyle de; hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz.” dedi.

