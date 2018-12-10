On Numara çekiliş sonuçları belli oldu !

On Numara'da 853. hafta çekilişi bu akşam düzenlendi. Milli Piyangoİdaresi tarafından her Pazartesi günü çekilen On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu. İşte 10 Aralık On Numara sonuçları...



On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Her hafta olduğu gibi milyonlarca vatandaşın şansını denediği On Numara çekilişi saat 21:15'te çekildi. İşte On Numara çekilişinde haftanın şanslı numaraları...

10 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3, 5, 6, 11, 20, 21, 23, 30, 31, 37, 43, 46, 47, 51, 52, 55, 59, 65, 67, 72, 77, 80