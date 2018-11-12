On Numara sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
On Numara sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
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  3. 12 Kasım 2018 21:34

On Numara sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...

12 Kasım On Numara çekilişinin sonuçları belli oldu.

On Numara sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
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12 Kasım On Numara çekilişi sonuçları açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği On Numara oyunu yine nefesleri kesti. Peki On Numara çekilişi sonuçlarında bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı?

On Numara'da haftanın sonuçları az önce belli oldu. Her Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen On Numara çekilişi saat 21:15'te gerçekleştirildi. İşte haftanın On Numara çekilişi sonuçları...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ 12 KASIM SONUÇLARI

7, 13, 20, 23, 29, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 46, 53, 59, 62, 63, 69, 70, 74, 76, 77, 79

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