On Numara sonuçları belli oldu ! İşte kazandıran numaralar

On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği On Numara çekilişi saat 21:15'te çekildi. Peki On Numara'da bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı?



24 Aralık On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günü çekilen On Numara yine nefesleri kesti. İşte büyük bir merakla beklenen 855. hafta On Numara sonuçları...

24 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

11, 16, 28, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 50, 55, 57, 59, 68, 70, 73, 75, 80