Onbinlerce sağlık çalışanına yeni genelge

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven’in imzasıyla sağlık il müdürlükleri ve YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) Başkanlığı’na bir genelge gönderildi. Hürriyet'ten Mesude Işık'ın haberine göre, genelgede, sağlık hizmetlerinin aciliyeti, sürekli ve ertelenemez özelliği sebebiyle kamu ve özelde çalışan sağlık personelinin ihtiyaç duyulduğunda sağlık kuruluşuna en kısa sürede ulaşmasının gerek sağlık hizmetinin etkinliği gerekse hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine zamanında ulaşabilmeleri bakımından büyük önem taşıdığı vurgulandı.



‘30 DAKİKAYA RİAYET EDİN’



Genelgede sağlık kuruluşlarında, sağlık hizmetlerinin verimli ve aksamadan yerine getirilmesinin temini amacıyla normal mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşması gerektiği belirtilerek şu uyarılara yer verildi: “İlgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde kanun hükmüne riayet edilmeli. Mülki idare amirleri eş durumu, sağlık mazereti sebebiyle veya personelin ikameti için mesken bulunamadığı durumlarda, sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak kaydıyla, bu süreyle ilgili sağlık personelinin şartları ile halkın hizmete erişim ihtiyacını dikkate alarak belirleyebilir.”



UYMAYANA CEZA



Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammed Güven, uygulamanın titizlikle takibi ile genelgeye aykırı hareket eden personel hakkında görev yaptığı kuruluşun mevzuatına göre idari ve disiplin işlemi yapılmasını istedi.



‘ACİL DURUMDA ZATEN KOŞUYORUZ’



Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına ilişkin ikamet genelgesiyle ilgili bazı sağlık temsilcileri tepkili:



Prof. Dr. Sinan Adıyaman (Türk Tabipleri Birliği Başkanı): Genelgenin dayanağı olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gösteriliyor ve ‘kanun hükmüne riayet’ deniyor. Ama ortada kanun hükmü yok. Bu düzenleme daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmişti ve bakanlık da geri almıştı. Şimdi Anayasa’ya aykırı bir iş yapıyorlar.



Dr. Osman Öztürk (İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri): Bu genelgenin uygulanması mümkün değil. Sağlık çalışanlarını hastanelere yakın yerlerde yaşamaya zorluyorlarsa önce gerekli maddi düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Lojman vermek, kira yardımı yapmak gibi. Genelge gerçekçi de değil. İstanbul’da şuradan şuraya bir saatten önce gidilmiyor. Kaldı ki çalışanlar mümkün olduğu kadar işyerlerine yakın oturmaya çalışır. Yaptırımlarla genelgeyi uygulatmaya kalkışırlarsa adaletsizlik olur. Zaten acil durumlarda sağlık çalışanları yardım için kurumlara koşuyor.