Önce AKOM ardından Meteoroloji uyardı! Yağış fena vuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava tahminlerine göre, kentte yarın sabah 09.00 gibi rüzgarın kuzeyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 50-80 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.

AKOM, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşları da özellikle uyardı.

İBB BİRİMLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. AKOM'dan yönetilecek çalışmalarla anlık müdahalelerde bulunulacak.

Deniz ulaşımında aksama olması halinde ise İETT, Otobüs AŞ ve Metro İstanbul seferleri artırılacak.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji de özellikle Marmara Bölgesi'ni etkileyecek sağanak yağış için vatandaşları uyardı. Buna göre; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve hamleli olarak fırtına bekleniyor. Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:























