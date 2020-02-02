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  3. 02 Şubat 2020 11:15

Önce bahar sonra kış geliyor! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak, Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Önce bahar sonra kış geliyor! İşte 5 günlük hava durumu
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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

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hava durumu , meteoroloji
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