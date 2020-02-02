Önce bahar sonra kış geliyor! İşte 5 günlük hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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