Önce benzin şimdi de motorin... Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru aralıksız devam ediyor. Benzine peş peşe gelen zamların ardından şimdi de motorine zam geliyor. İşte beklenen zam ve 18 Nisan cUMA günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı tatili öncesinde ve biterken zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında tatil haftasının ardından rekor oranda yapılan indirimleri silip atan zamlar aralıksız devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında 8 Nisan'da geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş, 9 Nisan itibariyle motorinde 2 TL 64 kuruş, 10 Nisan itibariyle de de benzine 2 TL 24 Kuruş indirim yapılmıştı. Hatta yapılan indirimler bunlarla da sınırlı kalmadı ve 11 Nisan'da benzine 1 TL 32 Kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı.

Ancak peş peşe gelen indirimler sonrasında yeniden başlayan zam yağmuru bu büyük indirimleri silip attı. 13 Nisan'da 82 kuruş zamlanan benzinin litre fiyatına dün itibariyle bir 97 Kuruş zam daha geldi ve Türkiye genelinde benzine son bir haftalık süreçte yapılan toplam zam 2 TL’ye dayandı.

Benzine peş peşe gelen zamların ardından şimdi de sıra motorin zammında...

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre 22 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1 liralık zam gelmesi bekleniyor.

İşte 18 Nisan Cuma günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,75 TL

Motorin fiyatı: 45,16 TL

LPG fiyatı: 28,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,15 TL

Motorin fiyatı: 44,37 TL

LPG fiyatı: 28,99 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,11 TL

Motorin fiyatı: 45,51 TL

LPG fiyatı: 28,95 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,87 TL

Motorin fiyatı: 46,24 TL

LPG fiyatı: 29,44 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,08 TL

Motorin fiyatı: 46,53 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,95 TL

Motorin fiyatı: 45,42 TL

LPG fiyatı: 28,34 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,51 TL

Motorin fiyatı: 45,92 TL

LPG fiyatı: 28,06 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,71 TL

Motorin fiyatı: 46,12 TL

LPG fiyatı: 28,13 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,83 TL

Motorin fiyatı: 46,23 TL

LPG fiyatı: 29,48 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,20 TL

Motorin fiyatı: 45,60 TL

LPG fiyatı: 28,78 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,55 TL

Motorin fiyatı: 45,97 TL

LPG fiyatı: 29,68 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,50 TL

Motorin fiyatı: 45,90 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,55 TL

Motorin fiyatı: 45,94 TL

LPG fiyatı: 29,25 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,54 TL

Motorin fiyatı: 45,94 TL

LPG fiyatı: 28,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,19 TL

Motorin fiyatı: 46,58 TL

LPG fiyatı: 29,86 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor