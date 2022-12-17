Önce benzin şimdi de motorin! Yeni gün yine zamla başladı

Türkiye yeni güne de zam haberiyle başladı. Hafta içerisinde benzin fiyatlarına gelen 1 TL 7 Kuruşluk zammın ardından bugün itibaren motorin fiyatlarına da 1 TL 75 Kuruş zam geldi...

2022 yılının son günlerinde de zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Önceki hafta brent petroldeki aşağı yönlü hareketlilik sonrası benzin ve motorine peş peşe indirimler gelmişti. Ancak brent petrolde seyir değişince indirimleri unutan zamlar geri döndü.

Önce benzin, ardından motorin

Benzin fiyatları dün itibariyle 1 TL 7 Kuruş zamlanmış ve benzinin litre fiyatı İstanbul'da 17,43 TL'den 18,50 TL'ye, Ankara'da 17,67 TL'den 18,74 TL'ye, İzmir'de ise 17,66 TL'den 18,73 TL'ye yükselmişti.

Motorin fiyatları da bugün itibariyle zamdan nasibini aldı. Motorinde pompa fiyatlarına bugünden itibaren 1 TL 75 Kuruş zam geldi.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21,05 TL'den 22,80 TL'ye, Ankara'da 21,26 TL'den 23,06 TL'ye, İzmir'de ise 21,33 TL'den 23,08 TL'ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 18,50 TL

Motorin fiyatı: 22,80 TL

LPG fiyatı: 10,76 TL



Ankara

Benzin fiyatı: 18,74 TL

Motorin fiyatı: 23,06 TL

LPG fiyatı: 10,74 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,73 TL

Motorin fiyatı: 23,08 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.