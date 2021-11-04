Önce enflasyon ardından FED... Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş aldı başını gidiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ancak tepki çeken Ekim ayı enflasyonu ve ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrasında piyasalar alev aldı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum.

Piyasaların yakından takip ettiği iki ekonomik veri dün peş peşe açıklandı.

Önce Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu. E kim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.

Ardından da akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası FED'in kritik faiz kararı eldi. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.Fed yaptığı değerlendirmede, "Net varlık alımlarının hızında benzer azaltımların her ay yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. Ancak varlık alım hızını eğer gerekir ise ayarlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Piyasaların peş peşe gelen bu açıklamalara tepkisi ise şöyle oldu:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 9,65 TL'den, Euro 11,22 TL'den Sterlin ise 13,23 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Gümüş 7,32 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.774 dolar olan altında, gram altın 545/550, çeyrek altın 885/904, Cumhuriyet altını ise 3.640/3.679 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 62 bin 699 dolardan, Ethereum ise 4 bin 575 dolardan işlem görüyor.