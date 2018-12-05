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  3. 05 Aralık 2018 18:07

Önce eylem zannedildi gerçek sonradan ortaya çıktı

Tekirdağ'da bir inşaatta çalışan vinç operatörü öğle ezanı okununca vinci kıbleye çevirerek namaz kıldı.

Önce eylem zannedildi gerçek sonradan ortaya çıktı
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Tekirdağ’ın Süleymanaşa ilçesinde katlı otopark inşaatında çalışan vinç operatörü öğle ezanı okununca vinci kıbleye çevirerek 50 metre yüksekte namazını kıldı. Vatandaşlar önce eylem zannetti ama gerçek sonradan anlaşıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da eski belediye binasının bulunduğu Tuğlalı Park’ta yapımı devam eden yeraltı otopark inşaatında çalışan vinç operatörü metrelerce yükseklikteki vincin üzerinde namaz kıldı.

Önce vinci kıble yönüne çeviren operatör daha sonra hazırlığını yaparak ezanın okunmasıyla birlikte öğle namazını kılmaya başladı. 

GÖKYÜZÜNDE NAMAZ KILDI

Namaz vakti çalıştığı kabinden çıkan vinç operatörünün, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki denge bölümünde namazını eda etmesi, yürekleri ağza getirirken, bazı vatandaşlar olayı eylem sandı. Öğle namazını kılan operatör daha sonra vinci eski haline çevirerek çalışmasına devam etti. 

İHA

eylem , namaz , vinç operatörü
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