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  3. 11 Ekim 2020 09:30

Önce güneş, sonra yağış! İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, sağanak yağış yerini güneşli havaya bırakıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Salı günü ise yağış geri dönüyor.

Önce güneş, sonra yağış! İşte 5 günlük hava tahminleri
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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkenin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

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