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  3. 07 Kasım 2018 19:20

Önce İzmir şimdi de İstanbul... DEAŞ'a darbe !

İstanbul'da yapılan DEAŞ'a yönelik operasyondan sonra İzmir'de de operasyon yapıldı. Operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Önce İzmir şimdi de İstanbul... DEAŞ'a darbe !
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Bugün İzmir'de de DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, terör örgütü DEAŞ’a yönelik Sultanbeyli, Pendik, Maltepe ve Sancaktepe ilçelerinde bulunan toplam 25 adrese operasyonyaptı. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18’i yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerle birlikte örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.

İZMİR'DE DE GÖZALTI

Bugün DAEŞ Terör Örgütü adına faaliyet gösterdikleri , sosyal medyada propaganda yaptıkları ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edilen 9 kişi İzmir'de yakalanmıştı. 

DHA

izmir , operasyon , deaş , istanbul
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