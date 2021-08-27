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Önce kavrulacağız ardından da... Yağışlı hava geri geliyor!

Önce kavrulacağız ardından da... Yağışlı hava geri geliyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre Türkiye'nin genelinde haftasonu boyunca kavurucu sıcaklar etkili olacak. Önümüzdeki hafta ise bazı bölgelerimizde yağış bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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