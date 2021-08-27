Önce kavrulacağız ardından da... Yağışlı hava geri geliyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre Türkiye'nin genelinde haftasonu boyunca kavurucu sıcaklar etkili olacak. Önümüzdeki hafta ise bazı bölgelerimizde yağış bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















